Матерился и бросался на людей: странное поведение мужчины напугало алматинцев (видео)
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Мужчину, который вел себя странно на одной из остановок в Алматы, сняли на видео очевидцы. В полиции сообщили о задержании "героя" видео, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в паблике krispi_kaz в Instagram. На них видно, как мужчина матерится и бросается на прохожих.
Некоторые пользователи, прокомментировавшие это видео, заявили о том, что напуганы поведением мужчины.
Инцидент прокомментировали в полиции - в пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство.
Правонарушитель задержан - он, как добавили в полиции, находился в состоянии алкогольного опьянения. Материалы дела для принятия решения направлены в суд.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099057-materilsya-i-brosalsya-na-lyudey-strannoe-povedenie-muzhchiny-napugalo-almatincev-video/