Лодку унесло течением: семь человек спасли на реке в ЗКО
Опубликовано:
Семь человек спасли на реке Жайык в Западно-Казахстанской области - кадры с места событий распространили в официальном Telegram-канале МЧС РК, передает NUR.KZ.
Сообщается, что спасенные не могли самостоятельно добраться до берега, а одну лодку вовсе унесло течением.
Силами спасателей местные жители были доставлены в безопасную зону.
Отметим, на днях министерство водных ресурсов и ирригации сообщило о том, что четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Подчеркивалось, что вторая волна половодья в регионе продолжается.
Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение - на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области сегодня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099006-lodku-uneslo-techeniem-sem-chelovek-spasli-na-reke-v-zko/