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Лодку унесло течением: семь человек спасли на реке в ЗКО

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели. Кадр из видео.: МЧС РК

Семь человек спасли на реке Жайык в Западно-Казахстанской области - кадры с места событий распространили в официальном Telegram-канале МЧС РК, передает NUR.KZ.

Сообщается, что спасенные не могли самостоятельно добраться до берега, а одну лодку вовсе унесло течением.

Силами спасателей местные жители были доставлены в безопасную зону.

Отметим, на днях министерство водных ресурсов и ирригации сообщило о том, что четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Подчеркивалось, что вторая волна половодья в регионе продолжается.

Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение - на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области сегодня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099006-lodku-uneslo-techeniem-sem-chelovek-spasli-na-reke-v-zko/

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