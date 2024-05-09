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Имя прославленного летчика Сергея Луганского присвоено авиабазе в Талдыкоргане (фото, видео)

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Бюст Сергея Луганского
Бюст Сергея Луганского. Фото: пресс-служба МО РК

Талдыкорганской авиабазе присвоено имя прославленного летчика Сергея Луганского, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как сообщается на официальном сайте министерства, на третьем заседании Национального курултая глава государства предложил назвать авиабазу Сил воздушной обороны именем легендарного летчика дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Сергея Луганского, проявившего исключительное мужество на фронте.

"После положительного решения ономастической комиссии в воинской части прошло торжественное мероприятие с участием руководства Министерства обороны, области Жетiсу, командования Сил воздушной обороны, военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории воинской части был установлен бюст Сергея Луганского. В торжественной церемонии его открытия приняли участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, аким области Жетісу Бейбит Исабаев, Герой Советского Союза, Халық қаһарманы генерал-майор авиации Токтар Аубакиров и Халық Қаһарманы генерал-майор авиации Айдын Аимбетов и депутаты парламента РК. Они возложили цветы к бюсту героя и почтили его память минутой молчания.

"В годы Великой Отечественной войны более пятисот казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо летчиков дважды получили звезду Героя – Леонид Беда, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский и Иван Павлов. Личный состав Вооруженных сил с воодушевлением воспринял озвученное Главой государства предложение об увековечении имени отважного летчика. И сегодня мы присваиваем Талдыкорганской авиабазе имя Сергея Даниловича Луганского", – сказал министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что президент дал высокую оценку успехам армии в деле поддержания ее высокой боевой готовности и обеспечения обороноспособности государства. И это, как подчеркнул Жаксылыков, накладывает большую ответственность. Он выразил уверенность в том, что личный состав части будет достойно нести имя героя войны.

В рамках мероприятия был показан фильм о жизни и подвиге С.Луганского, организованы выставки фотографий и книг. Силами творческих коллективов Вооруженных сил была также подготовлена концертная программа.

Завершилось мероприятие торжественным маршем военнослужащих воинской части, отдавших почести прославленному герою войны.

Отмечается, что Сергей Данилович Луганский родился 1 октября 1918 года в городе Верном (ныне Алматы) в семье крестьян. После окончания в 1938 году Оренбургской военной авиационной школы летчиков служил в 49-м истребительном авиационном полку Ленинградского военного округа, затем – Прибалтийского. В мае 1941 года получил назначение на должность заместителя командира эскадрильи 271-го истребительного авиационного полка Северо-Кавказского военного округа.

С октября 1941 года сражался на фронтах Великой Отечественной войны. В мае 1942 года принял под свое командование эскадрилью 270-го истребительного авиационного полка. В июне 1944 года Луганский был назначен на должность командира полка. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участвовал в боях под Ростовом-на-Дону, в битвах на Курской дуге, за Днепр, освобождение Украинской ССР и Польши.

За время войны, по официальным данным, Сергей Данилович Луганский совершил 390 боевых вылетов, сбил 36 вражеских самолетов лично и еще 2 – в составе группы.

После окончания войны окончил Военно-воздушную академию и был направлен для дальнейшего прохождения службы в город Грозный. Был заместителем по летной части командира, затем – командиром 42-й истребительной авиационной дивизии Северо-Кавказского военного округа.

В 1956–1957 годах командовал 39-й истребительной авиационной дивизией ПВО, расквартированной в городе Барановичи Белорусской ССР. В 1957–1960 годах был командиром 72-го гвардейского истребительного авиационного корпуса Бакинского округа ПВО в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1964-м – в звании генерал-майора авиации Луганский был уволен в запас. Вернулся в родной город. Умер 16 января 1977 года, похоронен на Центральном кладбище города Алматы.

За боевые заслуги Сергею Луганскому дважды присваивалось звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Также он награжден двумя орденами Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Александра Невского, медалью "За боевые заслуги" и другими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097836-imya-proslavlennogo-letchika-sergeya-luganskogo-prisvoeno-aviabaze-v-taldykorgane-foto-video/

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