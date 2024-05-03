Мужчина распылил газовый баллончик в автобусе в Астане (видео)

В одном из автобусов Астаны пассажир, отказавшийся показать билет за проезд, распылил газовый баллончик. Мужчину оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Как сообщается в Telegram-канале столичного акимата, 1 мая на маршруте № 21 на остановочном пункте Центр семейного отдыха Ailand произошел инцидент. Один из пассажиров отказался предъявить факт оплаты за проезд контролеру.

"Другие пассажиры, находившиеся в салоне, начали делать замечание мужчине. На личное замечание одного из пассажиров он применил газовый баллончик", - сообщили в акимате.

В итоге полицейские составили на пассажира административный протокол - горожанина оштрафовали на 73 840 тенге.

"Уважаемые пассажиры, просим своевременно оплачивать за проезд в общественном транспорте, предъявлять оплату на проверку, а также уважать других пассажиров", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

Транспортная компания City Transportation Systems опубликовала на своей Instagram-странице видеоролик, на котором запечатлен сам инцидент.