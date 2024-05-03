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"КазАвтоЖол" обратился к водителям

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Машина и грузовик едут по дороге
Трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

АО "НК "КазАвтоЖол" сделало заявление касательно изменения скоростного режима на автомобильной дороге "Астана-Темиртау", передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал компании.

В "КазАвтоЖол" сообщили, что на участке автомобильной дороги "Астана-Темиртау" с километра 1305 до 1327 (участок от п. Бабатай до п. Аршалы) скоростной режим был увеличен с 120 до 140 км/час. Это сделано, согласно предписанию Комитета административной полиции МВД РК от 26 апреля 2024 года.

"Однако, на участке платной дороги "Астана-Темиртау" возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы, протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы"), действует ограничение скорости до 120 км/час", - предупредили водителей в компании.

Также в "КазАвтоЖол" напомнили, что в мае 2023 года на том же участке автомобильной дороги с километра 1305 по 1327, было введено временное ограничение скоростного режима с 140 км/час до 120 км/час.

"Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол" сообщает, что данный участок относится к категории 1-А "Автомагистраль", где согласно правилам, устанавливающим порядок движения по автомагистралям, максимальная скорость движения составляет 140 км/час", - пояснили в компании.

На автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима:

  • Категория I-а – 140 км/час (Астана-Павлодар, Астана-Щучинск, Астана-Темиртау, Алматы-Конаев);
  • Категория I-б – 110 км/час (Алматы-Хоргос, Шымкент - граница с Узбекистаном, Конаев-Талдыкорган, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Щучинск-Кокшетау);
  • Категория II – 100 км/час (Павлодар-Семей-Калбатау, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар-граница с РФ (направление Омск), Уральск-граница с РФ (направление Самара), Уральск-граница с РФ (направление Саратов), Бейнеу-Акжигит-граница с Узбекистаном).

На официальном сайте компании говорится, что АО "НК "КазАвтоЖол" является Национальным оператором по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения общей протяженностью 25 тыс. километров.

Национальный оператор наделен функциями контроля за строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием автомобильных дорог международного и республиканского значения и развития объектов придорожного сервиса вдоль трасс. Акционерное общество "КазАвтоЖол" также является организатором платного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095388-kazavtozhol-obratilsya-k-voditelyam/

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