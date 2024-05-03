Артисты Казахстана и Центральной Азии выходят на Мировой музыкальный рынок

С 22 по 25 мая 2024 года в Алматы пройдет первая международная музыкальная культурно-образовательная неделя Ün Music Week с open-air фестивалем Jibek Joly Üni.

Мероприятие организуется при поддержке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Цифровой платформы поддержки стран ШОС, Министерства культуры и информации Казахстана, акимата Алматы, международной некоммерческой организации "GloMMnet", которая объединяет музыкальные рынки по всему миру, членом которой также является и организатор мероприятия, TurkSib Music Initiative.

Ün Music Week представляет собой четырехдневный шоукейс-фестиваль и конференцию, которые соберут на разных площадках исполнителей из 9 стран и зарубежных экспертов музыкальной индустрии из 12 стран мира. На сайте фестиваля и через социальные сети фестиваля открыта регистрация для музыкантов, экспертов и журналистов, желающих принять участие в шоукейсах, конференции и open-air фестивале.

Программа будет насыщена концертными выступлениями, дискуссиями и гала-концертом под открытым небом. Шоукейс-фестиваль предложит зрителям и экспертам уникальную палитру традиционной и современной этнической музыки, демонстрируя разнообразие культур и народов. Во время обучающих и дискуссионных панелей мы поговорим о музыкальной индустрии Центральной Азии, особенности музыкальных рынков различных регионов мира и роль государства в развитии музыкальной культуры, а также отдельно затронем тему развития артиста для выхода на экспорт.

Ün Music Week стартует 22 мая с круглого стола с участием представителей министерства культуры и информации Казахстана, где эксперты и специалисты обсудят важные темы, касающиеся развития музыкальной индустрии, обмена культурным опытом и социально-экономического влияния на креативную экономику.

23-24 мая пройдет конференция, посвященная актуальным вопросам развития музыкальной индустрии в современном мире с особым фокусом на анализ зарубежных рынков и Центральной Азии и лучшие практики развития артистов, всё от создания имиджа артиста до подготовки на экспорт. В мероприятии примут участие ведущие эксперты и профессионалы отрасли из разных стран, включая:

Франция: Оливье Рей (музыкант, организатор фестивалей), Татьяна Ламболез (основатель агентства Altan Art), Эрик Муке (композитор, основатель Deep Forest);

Италия: Фабио Скопино (генеральный директор Italian World Beat);

Китай: Лу Чжунцянь (автор песен, продюсер);

Южная Корея: Юн Хун Ли (основатель Seoul Music Week);

Германия/Эстония: Юлиана Волож (букинг-агент);

Казахстан: Ерболат Беделхан (музыкант, продюсер), Айдар Найзагарин (соорганизатор Cosmic Picnic);

Узбекистан: Хусниддин Ато (международный эксперт по мировой музыке);

Индия: Дивья Бхатия (специалист в области исполнительского искусства);

Тайвань: Пейти Хуанг (программный директор World Music Festival@Taiwan);

Марокко: Брахим Эль Мазнед (художественный руководитель Timitar Festival);

Эстония: Тармо Ноормаа (директор Estonian Traditional Music Centre), Ингрид Кохтла (руководитель отдела PR Tallinn Music Week), Юлиана Волож (букинг-агент);

Венгрия: Балаж Вейер (этномузыколог).

Более подробная программа с темами выступлений будет опубликована ближе к дате проведения мероприятия.

Неделю Ün Music Week завершит фестиваль под открытым небом Jibek Joly Üni, который пройдет 25 мая 2024 года в парке у ГАТОБ. Это мероприятие призвано подчеркнуть растущую роль Казахстана и Центральной Азии на международной музыкальной сцене и способствовать укреплению культурных связей и глобальной солидарности.

Jibek Joly Üni продемонстрирует первое в Центральной Азии «бесшовное» шоу, где исполнители из разных стран единым музыкальным, театрализованным полотном представят традиционное искусство своих народов через палитру современной инструментальной и электронной интерпретации звуков Шелкового Пути.

Жан Кастеев, генеральный продюсер события и известный создатель фестивалей-брендов, выразил уверенность в том, что Ün Music Week» как фестиваль, и музыкальный рынок станет отправной точкой для выхода исполнителей Центральной Азии и тюркоязычного пространства на мировой музыкальный рынок.

Руслан Якупов, креативный продюсер подчеркнул, что конференция как культурно-образовательная часть фестиваля станет источником вдохновения и новых идей для музыкантов, продюсеров, журналистов, представителей туристского рынка, студентов профильных вузов.