Разбили домофон и бросали из окна посуду: вандалов наказали в Астане

Очередных вандалов привлекли к ответственности в Астане - в столице в настоящее время проходит акция "Стоп, вандал", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации властей столицы, 25 апреля 49-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры, расположенной по улице Тайбурыл, разбитую посуду. Бросая посуду, он разбил переднее окно машины, припаркованной во дворе, и умышленно повредил чужое имущество, отметили в ведомстве.

Мужчину опознали и привлекли к ответственности.

На днях произошел еще один факт вандализма. 1 мая 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил домофон в жилом комплексе Asylym prime. Его личность тоже была установлена, нарушителя уже привлекли к ответственности.

По информации ведомства, с начала года суд наказал более 100 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

Отметим, что в Астане вандалы чаще всего громят остановочные комплексы, например, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

Также в ноябре прошлого года астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.