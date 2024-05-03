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Разбили домофон и бросали из окна посуду: вандалов наказали в Астане

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Проблесковые маячки установлены на полицейской машине
Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Очередных вандалов привлекли к ответственности в Астане - в столице в настоящее время проходит акция "Стоп, вандал", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации властей столицы, 25 апреля 49-летний мужчина выбросил из окна своей квартиры, расположенной по улице Тайбурыл, разбитую посуду. Бросая посуду, он разбил переднее окно машины, припаркованной во дворе, и умышленно повредил чужое имущество, отметили в ведомстве.

Мужчину опознали и привлекли к ответственности.

На днях произошел еще один факт вандализма. 1 мая 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил домофон в жилом комплексе Asylym prime. Его личность тоже была установлена, нарушителя уже привлекли к ответственности.

По информации ведомства, с начала года суд наказал более 100 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

Отметим, что в Астане вандалы чаще всего громят остановочные комплексы, например, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

Также в ноябре прошлого года астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095175-razbili-domofon-i-brosali-iz-okna-posudu-vandalov-nakazali-v-astane/

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