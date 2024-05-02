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Двух пассажиров самолета доставили в больницу с подозрением на холеру в Уральске

Опубликовано:

Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске 30 апреля в инфекционную больницу с борта самолета были доставлены два иностранца с подозрением на холеру, передает издание "Уральская неделя".

По данным издания, самолет прибыл в Уральск из Алматы 30 апреля в 22:25.

По словам пассажиров, во время полета двум пассажирам, мужчине и женщине, стало плохо - у них была температура, их рвало.

После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

"Нас два часа держали в самолете. А потом всех пассажиров выпустили", - сообщила журналистам одна из пассажирок рейса.

В областной инфекционной больнице подтвердили информацию.

"Доставили к нам ночью двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих.

Они уехали по месту проживания в Саратовскую область", - проинформировала директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Напомним, в начале апреля при санитарно-карантинном контроле на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту "Дели – Алматы" была выявлена пассажирка с жалобами на частый жидкий стул, выраженную слабость, сухость во рту.

Выяснилось, что она является гражданкой Кыргызстана и следовала из Дели на родину, через Алматы.

Врачи выявили у женщины холеру. Сразу же был определен круг близких контактных пассажиров, назначено лабораторное обследование. Больная и контактные пассажиры были госпитализированы.

На борту воздушного судна провели дезинфекцию.

Позже в ДСЭК Алматы сообщили, что среди контактных лиц больных или носителей холеры не выявили. Самочувствие всех членов экипажа удовлетворительное, жалоб на состояние здоровья нет.

Согласно информации на сайте ВОЗ, холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера поражает как детей, так и взрослых, и при отсутствии лечения может привести к смертельному исходу за считанные часы.

У большинства людей, инфицированных бактерией V. cholerae, не развивается никаких симптомов, хотя в течение 1-10 дней после инфицирования в их фекалиях присутствуют бактерии, которые, поступая обратно в окружающую среду, потенциально могут инфицировать других людей.

Если возникают симптомы, то в большинстве случаев они бывают легкими или умеренными, в то время как у меньшинства заболевших развивается острая водянистая диарея с сильным обезвоживанием. При отсутствии лечения это может привести к летальному исходу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2094335-dvoih-passazhirov-samoleta-dostavili-v-bolnicu-s-podozreniem-na-holeru-v-uralske/

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