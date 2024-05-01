Осадки, грозы и пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение было объявлено 2 мая в ряде регионов Казахстана из-за погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

В Астане завтра прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/c.

2-3 мая на севере Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В связи с прогнозом сильных осадков в период 1-2 мая 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

2 мая ночью и утром в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, востоке, в горных районах области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области прогнозируют дождь, на юге области - гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Также ночью на севере, востоке, днем на востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Завтра в Восточно-Казахстанской области усилится ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью в центре, на юге, днем на севере области 15-20, порывы 23 м/с.

В четверг днем на севере области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на востоке, юге, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке Атырауской области возможна гроза. 2 мая на юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Актюбинской области тоже сохраняется высокая пожарная опасность.

2 мая на западе, юге Костанайской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23 м/с.

Завтра днем на западе, севере Мангистауской области возможна гроза. На севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный ночью 15-20, на востоке области порывы 23 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

2 мая в Карагандинской области усилится ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. Ночью на востоке области - заморозки 2 градуса. А в центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг в области Ұлытау ожидается ветер юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 02 мая на востоке области - высокая пожарная опасность.