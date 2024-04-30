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Парад Победы состоится в одном из городов Казахстана

Опубликовано:

Вечный огонь
Вечный огонь. Иллюстративное фото: Borislav / Getty Images

В городе Байконур 9 мая пройдет парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне – это единственный город в Казахстане, на территории которого пройдет такое мероприятие, передает NUR.KZ.

На официальном сайте администрации Байконура был опубликован анонс мероприятий в городе на май 2024 года.

В списке среди прочего значится Парад Победы, который начнется в 10:00 9 мая на площади Ленина в Байконуре.

При этом напомним, что в начале апреля в Минобороны сообщали, что парадов на 7 и 9 мая в Казахстане не запланировано. Такое решение было принято из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

В прошлом году Министерство обороны также отменяло военные парады на майские праздники. Не было парада и в 2022 году. Тогда ведомство отменило проведение парада в честь Дня Победы и 30-летия ВС РК также из соображений экономии.

При этом в последний раз мощь казахстанской армии демонстрировалась в 2018 году. Уже 2019 году проведение парада заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли на полигоне "Каратал".

Добавим, что город Байконур, как сообщается на официальном сайте городской администрации, является административно-территориальной единицей Республики Казахстан, но функционирующей в условиях аренды.

Это социально-культурный и административный центр комплекса "Байконур", существующая инфраструктура которого обеспечивает выполнение поставленных Российской Федерацией задач по развитию космической отрасли.

Согласно Договору аренды комплекса "Байконур" между правительствами РФ и РК от 10 декабря 1994 года, арендатор в лице правительства России принял на себя обязательства о поддержании и развитии материально-технической, технологической и научно-исследовательской базы комплекса “Байконур”, обеспечивающей инфраструктуры, социально-бытовой сферы и инфраструктуры города.

9 января 2004 года было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса “Байконур”, которое предусматривает продление срока аренды до 2050 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2093699-parad-pobedy-sostoitsya-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/

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