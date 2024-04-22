В Казахстане могут заблокировать ТikTok

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева высказалась о возможности блокировки ТikTok в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева заявила, что в соцсетях выросли факты мошенничества, распространения ложной информации.

"Вы же видите: соцсети открываете и там разный контент и огромный перечень. Это и распространение наркотических веществ, порнографических материалов, это буллинг взрослых и детей, экстремистского и религиозного характера материалы.

И сегодня мы видим, что количество противоправного контента в соцсетях растет. И мировая тенденция — вы видите, что многие страны вынуждены сейчас блокировать и отказываться от некоторых соцсетей", — заявила Балаева.

При этом, по словам министра, вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов.

"Это все будет зависеть от того, насколько уровень противоправного контента будет превалировать и зашкаливать. В частности, сейчас TikTok идет. Мы изучаем этот вопрос.

Нужно, на мой взгляд (блокировать — ред.), я как министр говорю, что нужно рассматривать. Потому что видите, мы вовлечены в это, дети смотрят. И вы видите, какие там матерные слова. Фактически люди там уже гадают, карты раскладывают", — резюмировала она.

Сегодня депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты высказался об организаторах азартных игр в соцсетях и о запрете их трансляции. В частности, речь шла о TikTok. В профильном ведомстве на это заявление сообщили, что работа с онлайн-платформой и проведением на нем трансляций азартных игр ведется.

Между тем вопрос с блокировкой соцсети TikTok в Казахстане поднимался еще год назад. Депутат Аманжол Алтай в своем депутатском запросе поднял вопрос о воспитании детей и высказался о вреде соцсети TikTok.

"Работающую в Казахстане без ограничений социальную сеть TikTok следует запретить среди несовершеннолетних", — заявил тогда он.

Стоит отметить, что вопрос с блокировкой TikTok поднимается не только в Казахстане. Месяц назад сообщалось, что TikTok предлагалось заблокировать в России. А в Кыргызстане уже ограничили доступ к социальной сети TikTok на территории страны.

В марте сообщалось, что законопроект о потенциальном запрете социальной сети TikTok намерен подписать и президент США Джо Байден.