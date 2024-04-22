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Скатился вниз и застрял на сыпучем склоне: двух туристов спасли в горах Алматы (видео)

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Спасатели несут пострадавшего мужчину
Спасатели несут пострадавшего мужчину. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

В Алматы двум туристам, поднимавшимся в горы, понадобилась помощь спасателей - один из мужчин скатился вниз по склону, а второй не смог спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на РОСО.

Как сообщается на Instagram-странице Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, инцидент произошел утром 21 апреля - в Медеуском районе Алматы двум туристам понадобилась помощь.

"️Мужчины поднимались на пик Фурманова (3053 м), один из них скатился вниз по склону, второй остался на сыпучем склоне и не смог спуститься самостоятельно", - рассказали спасатели.

Отмечается, что туристы 2004 и 2005 годов рождения.

"В 12:02 спасатели дошли до пострадавших и вместе со спасателями службы спасения города приступили к транспортировке одного из мужчин. В 13:58 спасатели спустили пострадавшего вниз и передали сотрудникам Центра медицины катастроф", - добавили в РОСО.

Спасатели напоминают про индивидуальную экипировку для однодневного похода в горы: удобные треккинговые ботинки, палки для ходьбы, обязательно вода, спички в непромокаемом пакете, хоба (коврик-сидушка) для привалов, spf-крем в любое время года.

"Обязательно предупреждайте родных или близких о предполагаемом маршруте и времени возвращения", - обратились к казахстанцам в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088656-skatilsya-vniz-i-zastryal-na-sypuchem-sklone-dvuh-turistov-spasli-v-gorah-almaty-video/

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