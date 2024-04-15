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Осужденный за убийство работал в детсаду в Павлодарской области

Опубликовано:

В детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: Mint Images / Getty Images

В одном из детских садов в Павлодарской области в течение 5 лет работал человек, осужденный за убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, факты трудоустройства в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания, установила прокурорская проверка в Железинском районе Павлодарской области.

"К примеру, в одном из детских садов около 5 лет работал осужденный за убийство человек. В нескольких образовательных учреждениях установлены работники, привлекавшиеся за избиение и побои, что прямо запрещено по трудовому законодательству", - отметили в ведомстве.

Принятыми прокуратурой Железинского района мерами вышеуказанные лица уволены, а их руководители понесли наказание в дисциплинарном порядке. В целом защищены права более 500 несовершеннолетних.

В феврале стало известно, что в школах Восточно-Казахстанской области работали педагоги с психическими расстройствами, а также с уголовным прошлым. В результате трудовые договоры с ними были расторгнуты, а виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось о похожем случае в Кызылординской области. В ходе проверки в учреждениях среднего образования обнаружилось, что в местных школах работали сотрудники, имевшие судимость, а также трудоустроенные по поддельным дипломам и наблюдающиеся у психиатра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084984-osuzhdennyy-za-ubiystvo-rabotal-v-detsadu-v-pavlodarskoy-oblasti/

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