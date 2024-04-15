Два подростка решили искупаться и едва не погибли в области Жетісу (видео)
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В области Жетісу в воскресенье, 14 апреля, два подростка 13 лет решили искупаться, но едва не погибли, застряв на островке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале министерства по ЧС, инцидент произошел на реке Каратал в районе дачного общества Уйтас.
"Были спасены двое несовершеннолетних, которые, купаясь без сопровождения взрослых, заплыли на островок по середине реки и не смогли самостоятельно вернуться на берег", - рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место спасатели доставили двоих подростков 2011 года рождения на берег.
Отмечается, что мальчики не нуждались в медицинской помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084651-dva-podrostka-reshili-iskupatsya-i-edva-ne-pogibli-v-oblasti-zhetisu-video/