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"В случае сопротивления призвать к ответственности": жителей Петропавловска эвакуируют принудительно

Опубликовано:

Эвакуация жителей
Эвакуация жителей. Фото: instagram.com/soltustikqaz_tjd

Вице-премьер Роман Скляр поручил принудительно эвакуировать жителей одного из микрорайонов Петропавловска, отказавшихся покидать свои дома, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Первый вице-премьер проверил ход спасательных работ в микрорайоне Подгора города Петропавловск, где из зоны подтопления при помощи дрона эвакуировали 48 человек, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех. 

"В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции – подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления – призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место", — поручил Скляр.

Напомним, в СКО остается сложной паводковая ситуация. На прошлой неделе замакима СКО Канат Дузелбаев предупреждал, что в течение 7-8 дней паводки могут достичь города Петропавловска. Также большая вода, по его словам, угрожает трем районам области.

Позже стало известно, что в регионе талые воды со льдом снесли несколько опор ЛЭП – в трех селах жители остались без электричества.

В двух районах Северо-Казахстанской области началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Позже Роман Скляр поручил акиму Петропавловска Серику Мухамедиеву начать принудительную эвакуацию населения пригородных территорий. Отмечалось, что в последние дни в СКО резко ухудшилась паводковая ситуация.

Добавим, что в пятницу утром в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов.

Аким города Серик Мухамедиев извинился перед жителями Петропавловска и сообщил, что все силы и средства СКРЭК направлены на скорейшее возобновление подачи электроэнергии на станцию. О возобновлении водоснабжения в городе сообщили сегодня утром.

А вчера в Петропавловске частично отключился свет. Комментируя ситуацию, Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой "агрессии" не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы.

Сегодня стало известно, что из-за паводков в Петропавловске эвакуировали заключенных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084471-v-sluchae-soprotivleniya-prizvat-k-otvetstvennosti-zhiteley-petropavlovska-evakuiruyut-prinuditelno/

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