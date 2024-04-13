О качестве воды в пострадавших от паводков регионах Казахстана рассказали в Минздраве

В Минздраве рассказали о качестве воды в пострадавших от паводков регионах - санврачи ведут мониторинг подаваемой воды, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По информации Минздрава, специалистами территориальных органов санитарно-эпидемиологического контроля проводится мониторинг качества воды, подаваемой населению в пострадавших от паводков регионах.

В ходе мониторинга отобраны пробы на санитарно-химические, микробиологические анализы из централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

"С начала паводков с централизованных и нецентрализованных источников питьевого водоснабжения отобрано более 6 тыс. проб питьевой воды. В целом, показатель по несоответствующим пробам не превышает среднереспубликанский годовой показатель по итогам 2022-2023 годов", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по несоответствующим пробам местные исполнительные органы и водохозяйственные организации информируются для принятия управленческих мер по недопущению подачи небезопасной питьевой воды, проведения промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений, с контрольным отбором проб питьевой воды.

Напомним, ранее появилась информация о том, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило во время паводков в ЗКО. Сначала глава отдела управления ветеринарии ЗКО Нуркайыр Кусаинов сообщил, что во время паводков были затоплены восемь скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы.

Позже в управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что в охваченных паводком регионах затоплены всего три скотомогильника. В ведомстве также сообщили, что распространяемая информация об опасности распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности.

Подчеркивалось, что скотомогильники отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены.

Вчера результаты проверок затопленных захоронений с сибирской язвой озвучили в МСХ.

В министерстве заявили, что по каждой пробе проведены ПЦР анализы и бактериологические исследования в Республиканской ветеринарной лаборатории и Национальном референтном центре по ветеринарии. По результатам лабораторных исследований наличие возбудителя сибирской язвы не выявлено.

Накануне заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков. Как оказалось в период паводков в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.