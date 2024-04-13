Почти на 600 млн тенге оштрафовали Национальный центр экспертизы и сертификации

АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" оштрафовали на 592,7 млн тенге за злоупотребление монопольным положением, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции.

Столичным департаментом агентства были проведены расследования - НЦЭС, который предоставляет услуги в области метрологии и сертификации, привлечен к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Компания была признана виновной в установлении монопольно высоких цен на услуги метрологии (поверка и калибровка средств измерений) за период январь 2020 по декабрь 2021 года и услуг по подтверждению соответствия товаров (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) за период январь 2021 года по август 2022 года.

"Расследование департамента выявило, что НЦЭС включало в себестоимость услуг затраты, не связанные непосредственно с их предоставлением, что привело к необоснованному повышению цен. Департаментом по Астане возбуждены административные дела в отношении НЦЭС, материалы дела были переданы в суд", - сообщили в ведомстве.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны наложил на НЦЭС штрафы: 370,3 миллиона тенге за услуги в сфере метрологии и 222,5 миллиона тенге за услуги по подтверждению соответствия товаров.

На официальном сайте компании сообщается, что Акционерное общество "Национальный центр экспертизы и сертификации" является предприятием на казахстанском рынке по оказанию комплекса услуг в области стандартизации, метрологии, сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, испытания, межлабораторным сличениям, техническому осмотру автотранспорта, экспертизе происхождения товара, опробованию и клеймению ювелирных изделий.