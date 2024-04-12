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Житель Павлодарской области оказался в суде за оскорбление медсестры

Опубликовано:

Пьяный мужик спит за столом с бутылкой в руках
Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель села Иртышск Павлодарской области в нетрезвом состоянии оскорбил медсестру во время освидетельствования, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Впоследствии суд вынес постановление об аресте мужчины на пять суток.

По данным информационного медиа-портала Polisia.kz, жители Иртышска пожаловались на мужчину, который разгуливал по улице в нетрезвом состоянии. Полицейские сопроводили его на медицинское освидетельствование в районную поликлинику. В этот момент сельчанин выразился нецензурной бранью в адрес медсестры приемного покоя. В итоге, дело дошло до суда.

"По факту мелкого хулиганства мужчина привлечен к ответственности. Суд наложил взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. За нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения мужчине определено наказание в виде штрафа в размере 5 МРП (18 460 тенге)", – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела полиции Иртышского района Павлодарской области Серик Усенов.

В ведомстве добавили, что в 2024 году в Павлодарской области за совершение мелкого хулиганства наказано 310 нарушителей.

Ранее двух жителей Западно-Казахстанской области наказали за то, что те выражались нецензурной бранью в адрес матерей. Они также получили наказание в виде ареста на 5 суток. А в Уральске суд обязал местного жителя заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе.

Отметим, что по части 1 статьи 73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083817-zhitel-pavlodarskoy-oblasti-okazalsya-v-sude-za-oskorblenie-medsestry/

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