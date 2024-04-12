Водителя без прав во второй раз оштрафовали за "мигалки" на крыше авто в Шымкенте

В Шымкенте задержали водителя, который нарушил сразу несколько пунктов ПДД, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК. Он ездил без прав на авто, а также второй раз был пойман с "мигалками" на крыше автомобиля.

По информации медиа-портала Polisia.kz, в Шымкенте задержан водитель с незаконно установленными спецсигналами. Мужчина управлял Mitsubishi Pajero, когда его остановили патрульные полицейские на проспекте Тауке хана.

"Мужчина управлял транспортом, не имея на это прав. К тому же, на авто без соответствующего разрешения были установлены устройства для подачи специальных звуковых сигналов. Установлено, что это не первая встреча нарушителя со стражами порядка в этом году, ранее он привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения", - объяснили в полиции.

На водителя наложили штраф по двум статьям Административного кодекса. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку.

Напомним, в этом году жительница Шымкента привлекла внимание стражей порядка своим полуобнаженным танцем под "мигалки". Владельца авто наказали за незаконно установленные спецсигналы. Нарушителей оштрафовали на 15 МРП.

Согласно законодательству Казахстана, спецсигналы предназначены исключительно для машин скорой помощи, патрульных и пожарных автомобилей. Согласно ст.603 КоАП РК установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации, влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге) с конфискацией указанных приборов и приспособлений.