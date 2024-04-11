Грозы, снег и ветер более 30 м/с: на большей части Казахстана объявили штормовое предупреждение
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На пятницу, 12 апреля, штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана - угрозу создают сильные ветра, дожди и продолжающиеся паводки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
По данным синоптиков, в Астане ночью и утром 12 апреля ожидается туман, днем порывы ветра могут доходить до 15-20 м/с.
В Алматы утром и днем временами будет идти сильный дождь, гроза с порывами ветра до 18 м/с.
В Шымкенте утром и днем также ожидаются гроза и шквал, порывы ветра до 15-20 м/с.
При этом ночью и утром на юге Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, днем на большей части области – до 15-20 м/с, на севере, востоке области – до 23-28 м/с.
"Предупреждаем, что на гидрологическом посту оз. Сарыколь – с. Ермаковка Сарыкольского района уровень воды на 08:00 ч. составил 853 см, на 12:00 ч. составил 857 см, подъем уровня воды составляет +4 см за 4 часа (+19 см за сутки), опасный уровень 915 см. Подъем уровня воды идет за счет боковой приточности талых вод с полей.
Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможно превышение опасной отметки, что приведет к увеличению уровня воды и разлива озера по пойме.
Примечание: Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в поселках находящихся в районе озера", – добавили синоптики.
В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер с порывами до 23-28 м/с, а временами – до 30 м/с и более.
Кроме того, метеорологи предупреждают, что на востоке и в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь и гроза. В горных районах области порывы ветра также могут достигать 15-20 м/с.
Ночью 12 апреля по области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер на севере, востоке, юге области – до 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.
Ночью и утром в центре, на востоке Актюбинской области прогнозируется туман. Скорость ветра днем на севере области будет достигать 15-18 м/с.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области пройдут сильные осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Ночью на востоке области – туман. Ветер на севере, востоке, юге – до 15-20 м/с, порывы – 23-28 м/с.
Ночью и утром на севере, юге Акмолинской области возможен туман. Ветер на севере, востоке – до 15-20, днем временами – 23-28 м/с.
В центре, на юге и востоке Кызылординской области сохраняется ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ночью на юге и востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, днем на севере, востоке – дождь. Ночью и утром на севере – туман. Ветер днем на западе и севере региона – до 15-20 м/с.
Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах области – гроза, град, шквал. Ветер на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области – 15-20 м/с, порывы – 23 м/с.
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, востоке региона – дождь. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.
Утром и днем на юге Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на юге, в горных районах области – гроза. Ветер на севере и юге области – до 18-23 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер днем на востоке области – с порывами до 15-20 м/с.
Кроме того, в связи с прогнозом сильных дождей в период с 12 по 16 апреля 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083388-grozy-sneg-i-veter-bolee-30-ms-na-bolshey-chasti-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/