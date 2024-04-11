О мошенниках, рассылающих уведомления о "задолженности" по налогам, предупредили в КГД

Казахстанцев предупредили о том, что мошенники стали присылать на электронную почту налогоплательщикам фейковые уведомления о задолженностях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

"Комитет государственных доходов МФ РК предупреждает об участившихся фактах мошенничества, связанного с направлением уведомлений на электронную почту налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в КГД стали обращаться предприниматели, получившие на свои электронные адреса фейковые уведомления "о взыскании задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах".

Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что в соответствии с налоговым законодательством уведомления органов госдоходов могут быть направлены налогоплательщику только следующими способами:

по почте заказным письмом через почтовую организацию; электронным способом в веб-приложение и (или) специальное мобильное приложение; через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Иных каналов для направления уведомлений не предусмотрено", – предупреждают специалисты.

В КГД призвали казахстанцев быть бдительными, никому не сообщать свои персональные данные и реквизиты банковских карт, не передавать квитанции о переводах, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимися сотрудниками органов государственных доходов, банков и другим лицам и не переходить по ссылкам.

"Просим доверять и обращаться только к официальным источникам информации!" – добавили в ведомстве.