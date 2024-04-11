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Житель Павлодара повредил авто своего работодателя из-за обиды на размер зарплаты

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Полицейский составляет протокол о нарушении
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

29-летний житель Павлодара повредил "ГАЗель" своего работодателя из чувства мести, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Его расстроила невыплаченная часть зарплаты.

По сообщению информационного медиа-портала ведомства, 29-летний житель Павлодара на почве неприязненного отношения к руководителю решил отомстить и повредил зеркала заднего вида у принадлежащей тому "ГАЗели". Автомобиль был припаркован во дворе дома. Но действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения.

"Составлен административный протокол по факту умышленного повреждения чужого имущества. Судом наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет 73 840 тенге», – рассказали в пресс-службе местного ДП.

Свои действия мужчина объяснил тем, что работодатель не выплатил ему часть зарплаты. К слову, штраф мужчина уже оплатил.

Ранее пресс-служба суда области Ұлытау сообщила, что мужчина, находясь в ИВС, умышленно повредил чужое имущество - вырвал провода из камеры видеонаблюдения. Его привлекли к ответственности.

Отметим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082980-zhitel-pavlodara-povredil-avto-svoego-rabotodatelya-iz-za-obidy-na-razmer-zarplaty/

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