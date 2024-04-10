Шымкентцу вернут авто только после выплаты 20 млн тенге

Автомобиль жителя Шымкента забрали на штрафстоянку в связи с тем, что у владельца обнаружился долг на сумму свыше 20 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, при патрулировании улиц города полицейские установили машину, за владельцем которой числится задолженность по исполнительным производствам.

Сигнал о Hyundai Tucson под управлением правонарушителя выдала программа "Коргау", установленная на служебном планшете стражей порядка.

"Выяснилось, что долг мужчины составляет свыше 20 млн тенге. Его предупредили об обязательном платеже. А автомобиль до погашения всех задолженностей владельцем будет находиться на штрафстоянке", - отметили в МВД.

Ранее в Шымкенте полицейские выявили водителя, за которым числился долг в 40 млн тенге, и забрали на штрафстоянку его автомобиль. Правонарушителя также установили с помощью программы "Коргау".

В марте стражи порядка забрали у жителя Шымкента автомобиль Range Rover из-за долга в 14 млн тенге. Мужчину предупредили о причитающихся с него платежах, а машину водворили на штрафную стоянку.

Еще один водитель из Шымкента, за которым числилась задолженность в размере 15 млн тенге, остался без своего автомобиля Toyota. Сообщалось, что машину вернут лишь после погашения долгов.