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Дождь, снег и подъем воды: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Женщина идет под зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В большинстве областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение - завтра ожидаются осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

В Астане 10 апреля ночью и утром прогнозируют туман.

В связи с прогнозом сильных осадков в период с 9-10 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Кроме того на востоке области Жетісу усилится ветер юго-западный - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

10 апреля в Северо-Казахстанской области ночью возможны осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Акмолинской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На гидрологическом посту р. Калкутан – с. Калкутан продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 3 см), с прохождением ледохода. По состоянию на 12 ч. уровень воды превысил критическую отметку на 1 см (критическая отметка 630 см), состояние водного объекта – на гидропосту нет ледовых явлений.

Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

10 апреля на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. На юге области туман. В регионе в связи с прогнозом осадков в виде дождя в период с 10 по 12 апреля 2024 года продолжается дальнейшее интенсивное формирование талого стока, а также повышение уровней воды на реках севера и востока области. Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки.

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период с 9 по 10 апреля 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

Предстоящей ночью на востоке, днем западе, севере Актюбинской области пообещали дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

10 апреля в области Абай ожидается дождь. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-18 м/с.

10 апреля в Восточно-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Завтра в Павлодарской области тоже ожидается дождь, ночью на севере области туман. Ветер западный на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Карагандинской области пообещали дождь, днем дождь. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке, в центре области Ұлытау ожидается дождь. Ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081885-dozhd-sneg-i-podem-vody-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

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