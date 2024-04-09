Водитель пытался протаранить блокпост в Костанайской области (видео)

В Костанайской области арестовали водителя, который хотел протаранить блокпост - его выставили из-за паводковой ситуации в соседней Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как уточнили стражи порядка, сегодня, 9 апреля, днем в селе Октябрьское двое водителей автомобилей Mitsubishi хотели проехать блокпост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области.

Движение было закрыто для всех видов транспорта, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их.

За неповиновение суд назначил ему 5 суток ареста.

"Призываем граждан следовать принятым решениям и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов и спасателей", - обратились полицейские к жителям региона.

Напомним, на сегодня чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.

7 апреля режим ЧС был введен в Атырауской области. А в двух районах СКО началась заблаговременная эвакуация населения из-за поднятия уровня воды в реке Есиль.

Также на паводки в Казахстане отреагировали в Турции – в МИД страны заявили, что готовы оказать любую помощь.

Сегодня президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре ситуацию с паводками в Казахстане и России.

Стоит отметить, что в приграничных районах России сложилась тяжелая ситуация.

На прошлой неделе в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу – жителей начали экстренно эвакуировать. В мэрии заявили о критической ситуации. Город с населением почти 200 тысяч человек продолжала затапливать река Урал. Позже сообщалось о новом прорыве, очевидцы публиковали видео с места происшествия.