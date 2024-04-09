Шины и другие крупные предметы скидывал мужчина из окна ЖК в Астане (видео)

В Сети распространяется видео, где мужчина в военной форме скидывает, предположительно, строительные материалы с верхнего этажа ЖК в Астане. На видео отреагировали в Департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Аstanovka98. На кадрах мужчина в военной форме, что-то выкрикивая, сбрасывает с балкона шины и стройматериалы. Действие, судя по описанию к видео, происходит, предположительно, рядом с ЖК "Варшава" в Астане.

На видео отреагировали и прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции.

"Сотрудниками полиции установлен 49-летний житель данного жилого комплекса, который бригадой скорой медицинской помощи был помещен в специальное лечебное учреждение", — сообщили в ведомстве.

Напомним, в январе прошлого года в Актау из окна прямо на прохожего выкинули диван. В итоге пострадавший получил перелом шейного позвонка, его парализовало.

Также житель Павлодара из-за обиды на бывшую возлюбленную выбросил с балкона 4-го этажа ковры, мебель и бытовую технику. В полицию позвонили обеспокоенные соседи, ставшие свидетелями необычного инцидента.

В июле прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором жительница столицы выбрасывала вещи из окна верхнего этажа на летник ресторана. В описании к видео сообщалось, что девушка скинула телевизор, ноутбук, светильник.

Позже полицией была установлена 25-летняя девушка, которая после обследования передана бригаде скорой помощи городского центра психического здоровья.