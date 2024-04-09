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Убегающего прокурора сняли на видео в Қонаеве

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Мужчина в форме убегает
Убегающий мужчина. Кадр из видео: instagram.com/jambyl_audanin_turgindary/

В Сети распространилось видео, главным героем которого стал убегающий от съемки человек, названный прокурором. Инцидент объяснили в прокуратуре Алматинской области, передает NUR.KZ.

На самом видео отмечено, что оно было снято вечером 8 апреля на улице Жамбыла в Қонаеве.

Сперва на кадрах можно увидеть группу мужчин в форме, которые курят возле крыльца здания.

"Вот он стоит, курит. Есть мусорка. Можно же пепел убрать в мусорку. Он же в форме. Некрасиво", - замечает автор видео.

Потом сотрудники расходятся, а один из мужчин начинает убегать от человека, снимающего его на камеру.

"Уважаемая прокуратура, вот вы стояли, пепел бросали, а теперь убегать начинаете. Стыд и позор", - обращается к человеку в форме автор ролика.

Он просит сотрудника не убегать, так как хочет обратиться к нему.

"Уважаемый прокурор, стойте, не убегайте!" - кричит мужчина.

Дальше кадры побега сотрудника в форме сопровождаются смехом очевидцев. Автор видео называет мужчину, за которым гонится, "товарищем майором".

В прокуратуре Алматинской области дали комментарий о произошедшем.

"В данный момент все фигуранты видео установлены, производится проверка и анализ на предмет этических и любых других правонарушений", - сообщили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки действиям прокуроров и иных лиц будет дана правовая оценка.

"Просим жителей воздержаться от преждевременных суждений и дождаться результатов проверки", - призвали в областной прокуратуре.

Отметим, что по ст.434-2 КоАП РК загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге). 

Ранее в Алматинской области сняли на видео необычный конфликт с участием полицейского. Автор ролика пытался узнать у стража порядка, зачем он заставлял третьего героя кадров мочиться в тару. Правоохранитель все отрицал. После публикации ролика полиция начала служебную проверку.

По результатам расследования полицейский лишился должности, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081552-ubegayuschego-prokurora-snyali-na-video-v-qonaeve/

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