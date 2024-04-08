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Вода начала убывать в реке Жем Атырауской области

Опубликовано:

Канат Бозумбаев в Атырауской обалсти
Канат Бозумбаев в Атырауской обалсти. Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Канат Бозумбаев совершил облет территории Атырауской области для мониторинга паводковой ситуации – уровень воды в реке Жем идет на спад, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области.

Сегодня вместе с главой региона совершили облет территории от города Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и город Кульсары, в частности.

Канат Бозумбаев в Атырауской обалсти
Канат Бозумбаев в Атырауской обалсти. Фото: primeminister.kz

Также вице-премьер совершил обход и осмотр защитных сооружений, насыпных дамб.

Встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией.

На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.

Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.

Гумпомощь в Атырауской области
Гумпомощь в Атырауской области. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2081084-voda-nachala-ubyvat-v-reke-zhem-atyrauskoy-oblasti/

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