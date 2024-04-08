Дополнительные авиарейсы запустят из Алматы из-за паводков

В связи с паводками в Атырауской области и повышенным спросом Air Astana выполнит дополнительные рейсы из Алматы в Атырау и обратно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"9 апреля авиакомпания Air Astana выполнит дополнительные рейсы KC 8770 и KC 8780 из Алматы в Атырау и обратно на самолете Airbus A321. Вместительность авиалайнера 179 мест. Вылет рейса из Алматы в Атырау состоится в 17:00. Обратный рейс будет осуществлен в 21:15", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о вводе дополнительных рейсов было принято в связи с повышенным спросом на данном маршруте из-за ситуации с паводками в Атырауской области.

В авиакомпании также сообщили, что приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании - в приложении Air Astana или в Центре бронирования и информации.

Отмечается, что Air Astana принимает обращения от волонтерских организаций на бесплатную перевозку гуманитарной помощи.