Двух человек приняли за мародеров в затопленном Кульсары

Двух человек, собиравших товары в подтопленном ТЦ в Кульсары, приняли за мародеров. Однако мужчины были наняты хозяином магазина, чтобы забрать уцелевшее, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина якобы занимался мародерством в подтопленном торговом центре в Кульсары.

На место происшествия была отправлена аварийно-следственная группа, а у хозяина ТЦ в Кульсары 1989 года рождения была взята объяснительная.

Выяснилось, что владелец пришел проверить магазин около двух часов дня 7 апреля, увидел двух человек, собирающих товары, и снял это на видео. Позже стало известно, что эти граждане были наняты специально для того, чтобы взять из подтопленного торгового дома уцелевшие вещи, которые могли бы пригодиться пострадавшим от наводнения.

Мужчина предоставил подписанное письмо, в котором сообщил, что претензий не имеет, так как кражи на самом деле не было.

Напомним, 4 апреля в Жылыойском районе Атырауской области в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. В районе объявили чрезвычайное положение местного значения.

Затем появились кадры из затопленного талыми водами Кульсары - административного центра Жылыойского района. На следующий день стало известно, что из города эвакуировали 15 тыс. человек, из них около 5,5 тыс. детей.

6 апреля спасатели показали кадры эвакуации жителей. В регион приехал премьер-министр Олжас Бектенов, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Накануне сообщалось, что в Кульсары спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее без соответствующего разрешения уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет и утонули.