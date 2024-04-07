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Штормовое предупреждение из-за ветра и гроз объявили на большей части Казахстана

Опубликовано:

Люди с зонтами идут по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На завтра, 8 апреля, в 15 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ветров, дождей и сохраняющейся опасности паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, завтра в области Ұлытау ожидается дождь, на севере, востоке и в центре региона – сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке – туман. Скорость ветра на западе, востоке будет составлять 15-20 м/с.

Ночью и днем на западе, на севере Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), на западе, в центре области – сильный дождь. Ночью и утром на востоке, на севере, юге прогнозируется туман. Ветер на севере и востоке области – до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области синоптики обещают туман.

Днем на востоке и в центре Алматинской области будет дуть сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Ночью на западе, юге и востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем также будет идти дождь. На западе, юге области – туман.

Ночью и утром на западе, юге Западно-Казахстанской области прогнозируется туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман, а на юге может начаться гроза. Ветер на западе и севере области будет дуть с порывами до 15-20 м/с.

Днем на севере и в центре Кызылординской области порывы ветра также могут достигать 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, как сообщают метеорологи, с 7 по 9 апреля 2024 года сохраняется высокий уровень в бассейне реки Эмба Жылыойского района Атырауской области, а также сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

Днем на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается дождь. На юге, востоке области – туман. Днем на западе и юге скорость ветра будет составлять 15-20 м/с.

В конце дня на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза и шквал. При грозе порывы ветра – до 15-20 м/с.

Во второй половине дня на западе и северо-западе области Абай также прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере, в центре региона – туман. Утром и днем на западе и в центре порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

С 20:00 07 апреля до 08:00 08 апреля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Также сообщается, что в период с 08 по 10 апреля 2024 года по области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных осадков на большей части областей, преимущественно в виде дождя и дальнейшего повышения температурного фона, а также с продолжением интенсивного снеготаяния и вскрытия рек, ожидаются резкие подъемы уровней воды, образование заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.

Кроме того, по данным синоптиков, в связи с прогнозом выпадения осадков в виде дождя, в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Буландынском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Бурабайском, Шортандинском и Целиноградском районах Акмолинской области, в период с 7 по 10 апреля 2024 года ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледовых явлений на реках Жабай, Калкутан (Колутон), их притоках и верховьях.

"Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.

Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки", – предупредили специалисты.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080406-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-vetra-i-groz-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/

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