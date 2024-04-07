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Аким Костаная попросил о помощи жителей города из-за паводков

Опубликовано:

Марат Жундубаев
Марат Жундубаев. Кадр из видео: instagram.com/marat_zhundubaev

Аким Костаная Марат Жундубаев опубликовал на своей странице в Instagram обращение к жителям города, в котором попросил неравнодушных граждан помочь с устранением угрозы перелива, передает NUR.KZ.

"Уважаемые жители города Костаная, земляки. Вы знаете, в городе складывается сложная ситуация, в городе режим ЧС. Сегодня из трех мостов два моста перекрыты по движению, один мост открыт по проспекту Тауелсиздик от Тобола до Костаная.

Сегодня есть угроза перелива, люди работают с утра, порядка 700 человек работают, понятно, что люди устают, нам требуется помощь.

В связи с этим я обращаюсь ко всем неравнодушным нашим землякам, у кого есть желание, подойдите к мосту, желательно тепло одеться, прийти сюда и помочь. Работа будет с мешкотарой с песком. Если есть желание помочь, нужно прямо сегодня, прямо сейчас", – призвал аким.

Также Марат Жундубаев попросил автовладельцев города ограничить движение по данному мосту, так как это затрудняет работу волонтеров.

Обращение, судя по отметке в Instagram, было опубликовано в районе 15:30-16:00 7 апреля.

При этом сегодня в Костанае на видео сняли ряд затопленных объектов. Кадры публиковал Telegram-канал газеты "Костанайские новости".

На видео можно заметить затопленный супермаркет.

Ранее о том, что от паводков пострадали некоторые объекты бизнеса высказывался и аким города.

"Мы сегодня находимся на пике, говорить о том, что вода идет на спад – рановато. По воде, по стихии то, что сегодня происходит, вы тоже видите. Подтоплены у нас три садоводческих обществ в русле реки (Тобол – прим. ред.), подтоплен бизнес – это "Мохито", "Апельсин" (ТД на видео выше – прим. ред.), теннисный центр попал под воду, колесные ряды, как мы говорили, там порядка 6-7 улиц полностью эвакуированы", – заявлял аким

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2080367-akim-kostanaya-obratilsya-s-prosboy-k-zhitelyam-goroda-iz-za-pavodkov/

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