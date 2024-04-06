16-летняя студентка умерла при загадочных обстоятельствах в Талдыкоргане

В Талдыкоргане при загадочных обстоятельствах в общежитии одного из колледжей скончалась 16-летняя студентка. Родственники говорят, что им неизвестны обстоятельства ее гибели, передает Almaty.tv.

Трагедия произошла 28 февраля. В этот день внезапная смерть настигла 16-летнюю студентку первого курса.

Убитая горем мать вспоминает, что днем она навещала дочь и та была в хорошем настроении, ни на что не жаловалась. Однако около 20.00 родным поступил звонок от куратора, который сообщил, что девушка плохо себя чувствует, но причин для беспокойства нет.

"Куратор позвонила, сказала, чтобы я не приезжала. Я даже не знаю, оказали ли ей первую помощь, пытались ли спасти. Моей улыбчивой, жизнерадостной девочки больше нет. Мы приезжали после звонка, нас не пускали, говорили - мы ставим систему, вам нельзя. А когда мы все-таки зашли, дочь уже была мертва", - рассказала Жазира Тогасбаева.

В учебном заведении родителям ответили, что причиной смерти стало отравление. Но они в эту версию не верят. Представители колледжа говорят, что сильно опечалены трагедией.

"Она тесно общалась в группе всего с 2-3 девочками. Была приветлива и с другими. У нее была хорошая успеваемость. Мы лишь можем сказать, что в тот день она была в хорошем настроении, ни с кем не конфликтовала. И в целом, среди проживающих здесь девушек нет разногласий", - отметила заместитель директора Инновационного колледжа Талдыкоргана Маржан Битлеуова.

В пресс-службе ДП области Жетісу сообщили, что по факту смерти несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

"Назначены необходимые экспертизы, возбуждено уголовное дело. Также в порядке статьи 200 УПК РК органом уголовного преследования внесено представление в Управление образования области Жетісу по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона", - сообщил начальник следственного управления ДП региона Нурболат Шаму.

Уже больше месяца родители погибшей ищут правду. Версию с отравлением они считают несостоятельной.

Напомним, летом прошлого года в Западно-Казахстанской области при загадочных обстоятельствах пропал 14-летний подросток. Позже его тело нашли в лощине с водой в 500 метрах от поселка Акбулак. Правоохранители стали выяснять причину смерти и другие обстоятельства гибели.

Также в Западно-Казахстанской области при неизвестных обстоятельствах пропал 18-летний парень. Он был студентом третьего курса уральского колледжа. На каникулах молодой человек решил поехать к родственникам в Акжаикский район и помочь по хозяйству. Последний раз его видели на берегу реки. Позже водолазы нашли и извлекли из Урала его тело. На нем была одежда.