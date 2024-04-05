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Гособвинитель по делу Бишимбаева открыла страницу в Instagram и обратилась к казахстанцам (видео)

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Айжан Аймаганова
Айжан Аймаганова. Кадр из видеотрансляции: YouTube/Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты

Прокурор Айжан Аймаганова, выступающая гособвинителем по делу Куандыка Бишимбаева, сделала общедоступной свою страницу в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилось несколько фейковых страниц, созданных от имени гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагановой. В Генпрокуратуре тогда сообщали, что все эти страницы не имеют отношения к Аймагановой.

После ажиотажа прокурор Аймаганова решила сделать общедоступной свою личную страницу в Instagram. Она опубликовала видеообращение.

"Я, Айжан Аймаганова, являюсь старшим помощником прокурора города Астаны. В настоящее время я поддерживаю государственное обвинение по уголовному делу, который вызвал общественный резонанс.

В связи с тем, что в социальных сетях от моего имени создаются фейковые аккаунты, я решила сделать общедоступным свой личный аккаунт в Instagram.

У меня не было публикаций, но по мере возможностей я постараюсь быть открытой и полезной", – отметила Аймаганова.

В Генеральной прокуратуре РК нашему корреспонденту подтвердили, что страница с логином zhakiti действительно является личной странице прокурора Аймагановой.

Отметим, что Аймаганова вызвала восхищение казахстанцев своими выступлениями по делу о смерти Салтанат Нукеновой - в соцсетях появились нарезки с трансляции судебных заседаний.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079779-gosobvinitel-po-delu-bishimbaeva-otkryla-stranitsu-v-instagram-i-obratilas-k-kazahstantsam-video/

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