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В суде объяснили, почему досрочно освободили осужденного за госизмену Сыроежкина

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Константин Сыроежкин
Константин Сыроежкин. Кадр из видео: youtube.com/"Радио Медиаметрикс Казахстан"

Константин Сыроежкин, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за государственную измену, вышел на свободу. В суде объяснили такое решение, передает NUR.KZ.

В Алматинском областном суде рассмотрено частная жалоба осужденного Константина Сыроежкина на постановление суда І инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В суде напомнили, что 7 октября 2019 года Сыроежкин был осужден на 10 лет лишения свободы.

Однако, отбывая наказание, осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Подчеркивается, что данное ходатайство просил удовлетворить прокурор, а адвокат осужденного поддержал эту просьбу.

"В суде установлено, что осужденный за время отбывания наказания имеет 3 поощрения и первую положительную степень поведения. На момент апелляционного рассмотрения оставшийся срок к отбытию составляет 4 года 5 месяцев 22 дня. Взысканные процессуальные издержки по приговору суда на момент рассмотрения были погашены, гражданского иска осужденный не имеет, администрацией учреждения характеризуется положительно, раскаивается в содеянном", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что коллегия пришла к выводу, что осужденный своим примерным поведением, добросовестным отношением к труду, участием в жизни колонии доказал свое исправление и не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания.

Постановлением апелляции ходатайство осужденного Сыроежкина об условно-досрочном освобождении было удовлетворено.

Таким образом, Константин Сыроежкин освобожден от отбытия наказания условно-досрочно, с установлением пробационного контроля на оставшийся срок.

Дело Сыроежкина

В феврале 2019 года он был задержан сотрудниками КНБ по подозрению в госизмене.

Политолог был признан виновным по обвинению в государственной измене, за что получил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Позже осужденного за госизмену политолога Сыроежкина лишили гражданства Казахстана, однако в ноябре того же года приговор был изменен. Судебная коллегия приняла решение об отмене дополнительных наказаний - согласно ранее озвученному приговору, его должны были лишить гражданства, а также принудительно выдворить за пределы Казахстана. При этом политологу запрещено было когда-либо возвращаться на родину.

Судебной коллегией данные пункты были отменены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079770-v-sude-obyasnili-pochemu-dosrochno-osvobodili-osuzhdennogo-za-gosizmenu-syroezhkina/

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