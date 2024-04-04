Разлив рек и угроза подтоплений: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана в связи с погодными условиями - ожидается поднятие уровня воды в реках, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

5 апреля ночью и утром на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

Кроме того, в связи с прогнозом повышения температур воздуха до 15-20 градусов тепла в период с 3 по 5 апреля 2024 года по Павлодарской области (Железинский, Актогайский, Иртышский, Успенский и Теренкольский районы) ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

Завтра днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется гроза, шквал. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

С 20:00 4 апреля до 20:00 5 апреля по городам Усть-Каменогорск, Риддер и Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

В пятницу на западе, юге, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В связи с сохранением положительного температурного фона и наличия ледяной корки в районах Габит Мусрепов, Айыртау, Шал акын и Есиль в период с 6 по 8 апреля 2024 года ожидается интенсивное формирование талого стока и разрушение ледового покрова на реке Есиль и ее притоках.

Ожидаются резкие повышения уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области тоже ожидается туман.

Также синоптики сообщили, что на гидрологическом посту р. Есиль – с. Каменный Карьер продолжается повышение уровня воды (за 1 час на 91 см), с прохождением ледохода. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки – ГП Державинск.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, сопровождающееся прохождением ледохода с заторно-зажорными явлениями и выходом воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

5 апреля на западе, севере, востоке Костанайской области пообещали туман. В связи с прогнозом осадков преимущественно в виде дождя, на большей части Костанайской области и в городе Костанай в период с 6 по 9 апреля 2024 года ожидается интенсивное формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и дальнейшее повышение уровней воды на реках.

Возможно превышение критических отметок, с выходом воды на пойменные участки, прохождением ледохода и заторных явлений.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области тоже ожидается туман.