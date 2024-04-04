Живого крокодила не пропустили в Казахстан российские таможенники

Таможенники не пропустили в Казахстан живого крокодила по кличке Бакс, которого перевозили незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, живого крокодила в Казахстан пытались провезти незаконно.

"В пункте пропуска Орск таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра.

За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, крокодила зовут Бакс. Перевозивший крокодила мужчина приобрел его в 2009 году.

Сейчас, по данным российского ведомства, проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам статьи "Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров".

Крокодил Бакс пока будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

Напомним, в 2020 году очевидцы сняли живого крокодила, разгуливающего прямо на Кок-Тобе в Алматы. Как выяснилось, крокодила выгуливала миловидная девушка, а рот его был замотан скотчем. Аллигатор породы кайман, как оказалось, принадлежал фотографам.

Также мы писали о случае в Павлодаре, когда львенка Симбу забрали у владельца и передали в зоопарк. Мужчину вызвали в административный суд из-за львенка, которого, как оказалось, он завез в Казахстан и поселил у себя дома. В итоге дикое животное было решено забрать у владельца.

Согласно правилам перевозки животных, размещенных в ИПС "Әділет", при перевозке животных владельцу животного и (или) ответственному лицу необходимо обеспечить:

наличие ветеринарного документа животного в соответствии с законодательством в области ветеринарии;

удовлетворение потребности в корме, воде, воздухе, движении, отправлении естественных потребностей, а также защиту животных от вредных для них внешних воздействий. Объем пространства транспорта соответствующий биологическим, видовым и индивидуальным особенностям перевозимых животных;

безопасность угрозы жизни и здоровья пассажиров, работников транспорта от перевозимых животных.

Между тем при перевозке отловленных животных применяются транспортные средства на которые нанесена информация с наименованием и телефонным номером службы отлова, согласно приложению к настоящим Правилам.

Транспортное средство, используемое для перевозки животных, оборудуется так, чтобы исключить увечье или иной вред здоровью животного, или гибель животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также произвольное покидание ими транспортного средства.

Также при перевозке крупных и мелких животных не допускается их физический контакт.