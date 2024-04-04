Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Живого крокодила не пропустили в Казахстан российские таможенники

Опубликовано:

Крокодил
Крокодил. Фото: customs.gov.ru

Таможенники не пропустили в Казахстан живого крокодила по кличке Бакс, которого перевозили незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Как сообщает пресс-служба российского ведомства, живого крокодила в Казахстан пытались провезти незаконно.

"В пункте пропуска Орск таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра.

За рулем транспортного средства находился житель Ростовской области. У него отсутствовали разрешительные документы, необходимые для вывоза животного за границу, однако имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт", — говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, крокодила зовут Бакс. Перевозивший крокодила мужчина приобрел его в 2009 году.

Сейчас, по данным российского ведомства, проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам статьи "Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров".

Крокодил Бакс пока будет передан в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения.

Напомним, в 2020 году очевидцы сняли живого крокодила, разгуливающего прямо на Кок-Тобе в Алматы. Как выяснилось, крокодила выгуливала миловидная девушка, а рот его был замотан скотчем. Аллигатор породы кайман, как оказалось, принадлежал фотографам.

Также мы писали о случае в Павлодаре, когда львенка Симбу забрали у владельца и передали в зоопарк. Мужчину вызвали в административный суд из-за львенка, которого, как оказалось, он завез в Казахстан и поселил у себя дома. В итоге дикое животное было решено забрать у владельца.

Согласно правилам перевозки животных, размещенных в ИПС "Әділет", при перевозке животных владельцу животного и (или) ответственному лицу необходимо обеспечить:

  • наличие ветеринарного документа животного в соответствии с законодательством в области ветеринарии;
  • удовлетворение потребности в корме, воде, воздухе, движении, отправлении естественных потребностей, а также защиту животных от вредных для них внешних воздействий. Объем пространства транспорта соответствующий биологическим, видовым и индивидуальным особенностям перевозимых животных;
  • безопасность угрозы жизни и здоровья пассажиров, работников транспорта от перевозимых животных.

Между тем при перевозке отловленных животных применяются транспортные средства на которые нанесена информация с наименованием и телефонным номером службы отлова, согласно приложению к настоящим Правилам.

Транспортное средство, используемое для перевозки животных, оборудуется так, чтобы исключить увечье или иной вред здоровью животного, или гибель животных при их погрузке, перевозке и выгрузке, а также произвольное покидание ими транспортного средства.

Также при перевозке крупных и мелких животных не допускается их физический контакт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078921-zhivogo-krokodila-ne-propustili-v-kazahstan-rossiyskie-tamozhenniki/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.