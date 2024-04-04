"Представляются судоисполнителями": казахстанцев предупреждают о новой схеме мошенников

Казахстанцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества с участием лже-судоисполнителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Как сообщает Нацбанк Казахстана, сейчас участились случаи мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей".

"Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Нацбанке.

При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального Банка", — говорится в сообщении.

Здесь же объяснили, что мошенники с целью повышения доверия граждан на поддельных документах также размещают подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" госорганов или частных судебных исполнителей.

Такие "подтверждающие документы", по информации Нацбанка, предоставляются для того, чтобы убедить граждан осуществлять денежные переводы третьим лицам.

"Напоминаем, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением", — говорится в сообщении.

Между тем граждан, которые столкнулись с мошенническими схемами, Нацбанк рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, а для получения консультаций можно обратиться контакт-центр Нацбанка по номеру 1477.

Ранее в Министерстве юстиции предупреждали казахстанцев о новом способе мошенничества, где злоумышленники представляются работниками органов юстиции или судоисполнителями. Так, аферисты обращаются к гражданам и требуют выполнить условия исполнительных документов о погашении задолженности. А в противном случае пугают блокировкой банковских счетов, приостановкой водительских прав и так далее.

Также мы писали, как мошенники представляются интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Находчивые мошенники взяли на вооружение и искусственный интеллект, при помощи которого начали использовать голоса своих жертв для воплощения обмана. Также мы писали, что злоумышленники создали фейковый сайт Министерства финансов, на котором предлагали всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Мы также писали, как казахстанцев могут обмануть продавцы в банковских мобильных приложениях.

Между тем по озвученным в начале января данным, казахстанцы все чаще стали попадать "на крючок" мошенников. В 2023 году в стране зарегистрировано почти 46,8 тыс. жертв таких преступлений. Причем в статистике указаны лишь зарегистрированные случаи мошенничества. На деле таких преступлений может оказаться намного больше.