Командир, прибывший с юга бороться с паводком в СКО, умер от инфаркта

Прибывший из Туркестанской области для оказания помощи в борьбе с паводком командир отделения ДЧС скончался на севере Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС СКО.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в ночь на 2 апреля в городе Тайынша Северо-Казахстанской области в реанимационном отделении районной больницы скончался прапорщик гражданской защиты Бекжан Балданов.

45-летний мужчина был командиром отделения пожарной части № 6 Сайранского района Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области.

Он прибыл в Тайыншу 1 апреля в составе группировки сил и средств Туркестанской области для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.

"Поступил в больницу вечером того же дня после жалоб на плохое самочувствие. Готовился к госпитализации в Петропавловск посредствам санавиации", - рассказали в ДЧС.

Причиной смерти назван острый инфаркт миокарда.

​Министерство по чрезвычайным ситуациям, ДЧС и акимат Северо-Казахстанской области выразили глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с безвременной кончиной командира.

А в конце марта в Актюбинской области, где наблюдается сложная паводковая ситуация, произошел несчастный случай - ребенок утонул в талой воде в поселке Ебейты Байганинского района. В районном акимате сообщили, что двое детей играли рядом с местом, где собралась талая вода. 4-летний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб. Второй ребенок остался жив.

2 апреля похожий трагический случай произошел снова в Актюбинской области - в селе Белкопа Айтекебийского района. 10-летний ребенок играл с друзьями на улице, поскользнулся и упал в талую воду. Она оказалась глубокой, мальчик не смог оттуда выбраться и утонул.