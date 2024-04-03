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Астанчанин вытолкнул сожительницу из авто и был наказан

Опубликовано:

Сердитый водитель
Водитель. Иллюстративное фото: undefined undefined / Getty Images

Астанчанин вытолкнул сожительницу из машины во время конфликта. Столичный суд приговорил его к административному аресту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении гражданина Ш. по факту совершения мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП).

Согласно обстоятельствам дела, в день происшествия он, "находясь в автомобиле, оскорбительно приставал к К., выражая к ней неуважение". Последняя, как поясняется, приходится ему сожительницей.

"Потерпевшая К. пояснила, что сама находилась в нетрезвом состоянии, и между ними на почве ревности произошел словесный конфликт. После этого Ш. остановился, открыл пассажирскую дверь и вытолкнул ее из салона автомобиля", – говорится в Telegram-канале судов столицы.

В результате инцидента у женщины телесных повреждений не нашли, также она не имеет претензий к возлюбленному. Совершенное правонарушение подтверждается видеозаписью, ее пояснениями и признанием подсудимого.

Постановлением суда мужчину признали виновным в совершении адмправонарушения по части 1 статьи 434 КоАП, его арестовали на пять суток. Постановление не вступило в законную силу.

Добавим, согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в 20 МРП (почти 74 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078453-astanchanin-vytolknul-sozhitelnitsu-iz-avto-i-byl-nakazan/

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