"Нарушают покой, устраивают гонки": в Алматы усилили контроль за мопедистами и самокатчиками (видео)

В Алматы усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. В частности, речь идет о мопедах и самокатах, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, после многочисленных жалоб алматинцев стражи порядка усиливают надзор за дорожным движением отдельных видов транспорта, которые влияют на состояние аварийности в городе в целом. В частности, это касается мопедов. По данным МВД, на штрафстоянку в Алматы уже водворены 38 мопедов.

"В практике нередки факты, когда владельцы мотоциклов и мопедов используют установку прямотоков, что влияет на покой граждан, особенно в ночное время суток. И устраивают несанкционированные гонки, а также групповые неорганизованные передвижения с грубыми нарушениями правил маневрирования и скоростного режима.

Это вызывает справедливые нарекания и жалобы со стороны граждан города и других участников дорожного движения. В связи с этим полицией Алматы усилена работа по выявлению правонарушений лицами, управляющими альтернативными видами транспорта. Проводятся локальные рейды", - отметил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Серик Шумаев.

Сообщается, что в период рейдов по улицам мегаполиса выявлено 168 правонарушений, задержаны 13 нетрезвых водителей.

Кроме того, приняты меры административного воздействия в отношении 68 водителей мопедов и 23 водителей самокатов. 38 мопедов водворены на штрафную стоянку.

"Основными причинами ДТП с участием мототранспорта в основном являются несоблюдение установленного скоростного режима движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, маневрирования. В минувшем году с участием мопедов зарегистрировано 554 ДТП, в которых пострадал 541, погибло 16 человек", - подытожил Серик Шумаев.

Ранее мы писали, что алматинцы стали чаще жаловаться на шумных мопедистов. Мопеды будят по ночам горожан. Помимо этого, у многих владельцев автомобилей зачастую срабатывает сигнализация из-за проезжающего мимо шумного транспорта.

Напомним, в июне прошлого года в Казахстане ужесточили правила дорожного движения в отношении водителей мопедов и электросамокатов. Соответствующий закон подписал президент республики.

Согласно изменениям, ездить по проезжей части на электросамокатах разрешается только с 18 лет и необходимо водительское удостоверение любой категории. Подробно о нововведениях ранее рассказали в МВД.

Также в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Уже в конце марта этого года стало известно о том, что к водителям мопедов и самокатов в Казахстане планируют ужесточить требования.

Сообщалось, что все мопеды, вне зависимости от объема двигателя, будут отнесены к транспортным средствам. И для того, чтобы ими управлять, нужно будет водительское удостоверение категории А1, возраст 16+.

Также у акимов появятся новые полномочия: они смогут устанавливать дополнительные правила для водителей - касательно того, где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.