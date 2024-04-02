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Премии по миллиону тенге выписывали себе главы медорганизаций в Алматы

Опубликовано:

Медик в халате и маске
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

О неравномерном распределении премий в некоторых медучреждениях рассказал на брифинге РСК глава антикоррупционного ведомства Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Существует дискриминация. Если определенные должностные лица руководящей должности получают несколько должностных окладов, там около миллиона тенге, то рядовые сотрудники учреждений здравоохранений получают в разы меньше премиальных выплат.

Мы внесли рекомендации, чтобы взвешено и объективно распределялись эти выплаты", - сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Арман Рахимов.

Также на этом брифинге глава антикоррупционного ведомства Алматы рассказал, почему аким Жетысуского района, заместителя которой осудили за взятку, продолжает работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077541-premii-po-millionu-tenge-vypisyvali-sebe-glavy-medorganizatsiy-v-almaty/

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