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Казахстанец разгромил две остановки и объяснил это "плохим настроением"

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Задержание мужчины
Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские задержали жителя Петропавловска, разгромившего два остановочных павильона. Свое поведение мужчина объяснил плохим настроением, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, инцидент произошел 31 марта. В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина в красной куртке разбил остановочный павильон.

"Информация была передана всем дежурным нарядам и авто патрулям. Инспекторы видеонаблюдения оперативно выявили и зафиксировали в указанном районе схожего по приметам пешехода", - рассказали в полиции.

В итоге мужчину задержали, но за несколько секунд до приезда авто патруля он успел повредить стекло еще одного остановочного павильона.

"Задержанным оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение объяснил плохим настроением", - добавили в правоохранительных органах.

По данным фактам полицейскими собран административный материал, который для принятия решения передан в специализированный административный суд. Правонарушителю грозит штраф либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Отметим, что по статье 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Ранее мы писали о том, что разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт.

Между тем, такие инциденты с остановками чаще происходят в Астане - несколько подобных случаев были установлены в 2023 году.

К примеру, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

В ноябре прошлого года астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса, а после - выложил в Сеть. После этого полицейские начали поиски подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2077157-kazahstanets-razgromil-dve-ostanovki-i-obyasnil-eto-plohim-nastroeniem/

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