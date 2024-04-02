Казахстанец разгромил две остановки и объяснил это "плохим настроением"

Полицейские задержали жителя Петропавловска, разгромившего два остановочных павильона. Свое поведение мужчина объяснил плохим настроением, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, инцидент произошел 31 марта. В полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина в красной куртке разбил остановочный павильон.

"Информация была передана всем дежурным нарядам и авто патрулям. Инспекторы видеонаблюдения оперативно выявили и зафиксировали в указанном районе схожего по приметам пешехода", - рассказали в полиции.

В итоге мужчину задержали, но за несколько секунд до приезда авто патруля он успел повредить стекло еще одного остановочного павильона.

"Задержанным оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение объяснил плохим настроением", - добавили в правоохранительных органах.

По данным фактам полицейскими собран административный материал, который для принятия решения передан в специализированный административный суд. Правонарушителю грозит штраф либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Отметим, что по статье 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее мы писали о том, что разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт.

Между тем, такие инциденты с остановками чаще происходят в Астане - несколько подобных случаев были установлены в 2023 году.

К примеру, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

В ноябре прошлого года астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса, а после - выложил в Сеть. После этого полицейские начали поиски подростка.