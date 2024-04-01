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Пропавший в январе мужчина найден мертвым в ВКО

Опубликовано:

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Усть-Каменогорске обнаружили тело пожилого мужчины, ранее объявленного без вести пропавшим. Пенсионера искали с начала января. Информацию прокомментировали в ДП ВКО, передает YK-news.kz.

По информации волонтеров, мужчина 1949 года рождения проживал в поселке Согра. Зимой он пропал. Последний раз он выходил на связь 7 января около 16.30.

"Обнаружен в ходе поисковых мероприятий неподалеку от Согры на открытой местности", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Отмечается, что причину смерти установит экспертиза.

А в Алматинской области с середины марта около 300 человек ищут 3-летнюю Айю-Софию. Для поисков ребенка планируется спустить воду из озера на несколько метров. Пропала девочка днем 17 марта. Малышка самостоятельно вышла из дома и больше ее никто не видел.

В феврале в области Абай в непогоду без вести пропал восьмилетний мальчик. Его поисками занялись сотрудники ДЧС, полиции, воинской части, использовались два беспилотных летательных аппарата. Пропавшего мальчика удалось найти на окраине города Аягоза. В медицинской помощи он не нуждался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076639-propavshiy-v-yanvare-muzhchina-nayden-mertvym-v-vko/

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