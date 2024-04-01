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Вертолет прислали за казахстанкой, родившей двойняшек в отрезанном от мира селе

Опубликовано:

Новорожденных несут в вертолет
Новорожденных несут в вертолет. Кадр из видео: instagram.com/healthcare.gov.kz

Жительница поселка Нура Иргизского района Актюбинской области, отрезанного от центра из-за паводка, родила двойняшек, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

Как сообщается на странице Министерства здравоохранения в Instagram, роды у сельчанки начались преждевременно - на 36-й неделе.

При этом поселок, где живет роженица, расположен в 90 км от районного центра, куда дорога остается закрытой из-за подтопления талыми водами.

Бригада в составе акушер-гинеколога, анестезиолога-реаниматолога, направленная облздравом на помощь родительнице, проехать до пункта назначения не смогла, пояснили в Минздраве.

"Сельским медикам ничего не оставалось, как самим взяться за принятие родов. Роженицу доставили во врачебную амбулаторию и в присутствии врача общей практики и медсестры прошли благополучные роды, на свет появились две девочки весом 2800 и 3050 граммов.

Состояние матери и новорожденных в данное время не вызывает опасений, они обеспечены необходимой медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Позже вертолет Минобороны транспортировал родильницу и малышей в районный центр для дальнейшего наблюдения

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076378-vertolet-prislali-za-kazahstankoy-rodivshey-dvoynyashek-v-otrezannom-ot-mira-sele/

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