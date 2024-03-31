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Эзотерика

Паводки в Казахстане: десятки школ перейдут на дистанционку

Опубликовано:

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото: pixabay.com

Школьников и некоторых учащихся колледжей в районах Казахстана, где наблюдается паводковая ситуация, переведут в онлайн формат, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Как сообщает ведомство в Telegram, 88 организаций образования начнут обучение в четвертой четверти в дистанционном формате – оно будет организовано в 56 организациях образования, находящихся в зоне риска подтопления, в 32 школах, которые определены пунктами приема эвакуированных.

"Для оказания необходимой помощи детям, находящихся в эвакуационных пунктах, задействованы психологические службы. Дети обеспечены необходимыми одеждой, школьными принадлежностями и техническими средствами для осуществления дистанционного обучения. Прорабатывается вопрос обеспечения питанием эвакуированных учащихся 1-4 классов", – рассказала пресс-секретарь Минпросвещения Мереке Амангелдыкызы.

Кроме того, для минимизации рисков и обеспечения продолжения образовательного процесса в условиях ЧС занятия в колледжах Актюбинской области переведены на дистанционный формат обучения.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. За несколько дней до этого аэропорт Актобе временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов из-за подтопления талыми водами.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. Он поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и, в первую очередь, обеспечить безопасность граждан.

27 марта в Уральске был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В Костанайской области прошла эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сложная паводковая ситуация также была в Акмолинской области. 29 марта в Кокшетау объявили чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба.

Между тем на контроле Республиканского штаба, как сообщалось вчера, находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076231-shkolnikov-i-chast-studentov-v-postradavshih-ot-pavodkov-rayonah-perevedut-na-distantsionku/

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