"У служб ЧС и без того тяжелейший график": министр Балаева – о фейках, связанных с паводками
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook опубликовала пост, посвященный фейкам, связанным с паводками в стране, передает NUR.KZ.
"Сегодня в ряде регионов страны наблюдается очень сложная чрезвычайная ситуация в связи с паводками и подтоплениями. На уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется самим главой государства.
В то же время эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, тиражируется не только реальная информация с мест происшествий, но и провокационная и ложная.
Некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график", – написала в Facebook Балаева.
По словам министра, эти действия наносят огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств. Поэтому, перед тем как начать тиражировать информацию, министр призвала сперва убедиться в ее достоверности.
"Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо. Виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", – предупредила Аида Балаева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076186-u-sluzhb-chs-i-bez-togo-tyazheleyshiy-grafik-ministr-balaeva-o-feykah-svyazannyh-s-pavodkami/