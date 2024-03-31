"У служб ЧС и без того тяжелейший график": министр Балаева – о фейках, связанных с паводками

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook опубликовала пост, посвященный фейкам, связанным с паводками в стране, передает NUR.KZ.

"Сегодня в ряде регионов страны наблюдается очень сложная чрезвычайная ситуация в связи с паводками и подтоплениями. На уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется самим главой государства.

В то же время эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, тиражируется не только реальная информация с мест происшествий, но и провокационная и ложная.

Некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график", – написала в Facebook Балаева.

По словам министра, эти действия наносят огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств. Поэтому, перед тем как начать тиражировать информацию, министр призвала сперва убедиться в ее достоверности.

"Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо. Виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", – предупредила Аида Балаева.