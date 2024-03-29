Несколько десятков мертвых тюленей с выколотыми глазами обнаружили на берегу Каспия

Экологи пытаются узнать, от чего в Каспийском море гибнут тюлени - десятки туш обнаружили в Мангистауской области, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что по всему побережью Каспия разбросано больше 60 туш морских животных, некоторые - с выколотыми глазами. Мертвых животных стали находить сегодня жители Тупкараганского района.

Отмечается, местные ужаснулись тем, что некоторые животные были обезображены. Выдвигались версии, что кто-то специально убил тюленей.

Однако экологи, которые следили за побережьем после прошедшего шторма, заявили, что животные умерли не там, где их обнаружили, а глаз лишились уже после своей гибели.

В настоящий момент специалисты взяли пробы воды и туш, чтобы выяснить от чего гибнут морские млекопитающие.

Источник: КТК.

Отметим, что в 2022 году в городе Махачкала в Республике Дагестан на берегу Каспийского моря было обнаружено 650-700 тушек мертвых тюленей.

В октябре прошлого года на побережье Каспийского моря в Мангистау специалисты обнаружили несколько десятков погибших тюленей и осетровых рыб.