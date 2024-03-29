Сильные осадки и подтопления: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Казахстанцев предупредили об угрозе подтоплений из-за сильных осадков и таяния снега - в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается гололед.

В период 30 марта - 1 апреля 2024 года в Алматинской области в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

30 марта в области Ұлытау ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, в центре Карагандинской области прогнозируют осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

Также ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем на севере, юге, востоке области осадки (дождь, снег). Ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, юге, востоке области - гололед. Ветер северо-западный, западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Помимо этого, на гидрологическом посту р. Терисаккан – с. Терисаккан, отмечается повышение уровня воды (за 8 часов на 196 см). По состоянию на 16ч. уровень воды - 840 см (критическая отметка - 885 см), состояние водного объекта – вода течет поверх льда и закраины. Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок и полей выше по течению.

Возможно дальнейшее повышение уровня воды за счет добегания талого стока и боковых притоков, сохранения заторных явлений, возможно превышение критической отметки.

В связи с прогнозом осадков (дождь, снег) 30-31 марта 2024 года в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

30 марта ночью в горных районах Туркестанской области обещают сильные осадки (дождь, снег), туман. В горных и предгорных районах области - гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

Завтра днем в предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На юге, в предгорных районах области временами гроза. Ветер западный, северо-западный в южной половине области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. г.

В Алматы - временами сильный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В период с 30 марта по 2 апреля 2024 года на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом осадков, преимущественно в виде дождя и положительного температурного фона, а также с продолжением интенсивного снеготаяния, ожидаются подъемы уровней воды и ослабление ледового режима на реках областей, формирование таловых и склоновых стоков.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.

30 марта на западе, севере Западно-Казахстанской области будет туман.

Днем в горных районах области Жетісу ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер западный на востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области прогнозируют ветер северо-западный 15-20 м/с.

30 марта в Актюбинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на южный ночью в центре, на западе области порывы 16 м/с.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), днем на юге, северо-востоке области осадки (дождь, снег). На юге, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области 15-20 м/с.

Также ночью на юге, западе, востоке Павлодарской области тоже ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на юге, западе, востоке области дождь. Ветер юго-западный на юге области порывы 15-20 м/с.

30 марта ночью в Северо-Казахстанской области пообещали осадки (преимущественно снег). Ночью на западе, севере области, днем на севере, востоке - гололед. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.