Тонны непроверенного мяса оказались на прилавках в Акмолинской области

Выдачу фиктивных ветсправок на реализацию мясной продукции пресекли прокуроры Акмолинской области - непроверенное мясо оказалось на прилавках, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Прокуратурой Атбасарского района была проведена проверка в деятельности ветеринарной лаборатории убойного пункта в Атбасаре по вопросу соблюдения требований при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию и сырье животного происхождения.

В ходе проверки прокуроры выявили, что местный предприниматель, имея государственную лицензию на деятельность в сфере ветеринарии, без проведения лабораторных исследований выдавал ветсправки о соответствии мясного сырья, реализуемого на объектах внутренней торговли и в других местах.

Всего за 3 года им выдано 850 таких справок. Как отметили в прокуратуре, за это время на прилавках региона оказались десятки тонн непроверенного мяса.

Подчеркивается, что был риск для жизни и здоровья неограниченного круга лиц.

"По данному факту в адрес уполномоченных органов внесено представление об устранении нарушений законности, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было привлечено к административной ответственности с приостановлением действия лицензии сроком на 6 месяцев. Таким образом, данный предприниматель ближайшие полгода не имеет право выдавать такие справки", - заявили в ведомстве.

Напомним, больше месяца назад в прокуратуре Павлодарской области сообщали, что трехлетний мальчик заразился бруцеллезом, выпив молоко больного животного.

Как оказалось позже в регионе была проведена фиктивная вакцинация скота.

Вакцины хранились с нарушением требований законодательства и температурного режима в неприспособленных местах: в кочегарке и других подсобных помещениях. Прокуроры также выяснили что патологические материалы для проверки наличия особо опасных заболеваний не направлялись, предписания об изоляции подозрительных на инфекцию животных не выносились.